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ПДР тест з підступом — яке авто має перевагу

2 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний ПДР тест — яке авто має перевагу на дорозі
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про обгін та рух у пішохідній й житловій зонах. Водій якого автомобіля має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

ПДР тест з підступом — яке авто має перевагу - фото 1

На ділянці дороги жовте авто рухається прямо, а водій синього автомобіля має намір його обігнати. Видно, що обгін проходитиме через виїзди з житлової зони, про що свідчить дорожній знак 5.35 "Кінець житлової зони".

ПДР тест з підступом — яке авто має перевагу - фото 2

Водночас з житлової зони виїжджає червона машина, водій якої збирається повернути праворуч. Траєкторії руху синього та червоного автомобілів перетинаються, тому хтось з них має поступитися.

Водій синього автомобіля жодним чином не порушує правила, адже обгін заборонений на перехресті, згідно з пунктом 14.6 ПДР. Але виїзд з житлової зони та інших прилеглих до дороги територій не вважається перехрестям.

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Тобто перевагу має водій синього авто, який може спокійно виконувати обгін.

Правильна відповідь №2

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