Коварный ПДД тест — какое авто имеет преимущество на дороге

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам об обгоне и движении в пешеходной и жилой зонах. Водитель какого автомобиля имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синий автомобиль.

Разбор задачи

На участке дороги желтый автомобиль двигается прямо, а водитель синего автомобиля намерен его обогнать. Видно, что обгон будет проходить через выезды из жилой зоны, о чем свидетельствует дорожный знак 5.35 "Конец жилой зоны".

В то же время из жилой зоны выезжает красная машина, водитель которой собирается повернуть направо. Траектории движения синего и красного автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить.

Водитель синего автомобиля никоим образом не нарушает правила, ведь обгон запрещен на перекрестке согласно пункту 14.6 ПДД. Но выезд из жилой зоны и других прилегающих к дороге территорий не считается перекрестком.

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

То есть, преимущество имеет водитель синего авто, который может спокойно выполнять обгон.

Правильный ответ №2

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