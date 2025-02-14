Тест ПДД — какой порядок разъезда с трамваем на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — какой порядок разъезда с трамваем
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
- Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.
- Зеленый автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, зеленый, трамвай.
- Зеленый автомобиль, красный, трамвай.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот.
Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, ведь легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а трамваю зеленая стрелочка в дополнительной секции при основном красном позволяет выполнить поворот направо.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
То есть, водитель трамвая должен уступить дорогу обоим автомобилям, а значит, проедет перекресток последним.
Чтобы разобраться, как разъедутся между собой автомобили, читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Следовательно, водитель зеленого автомобиля разворачиваясь должен пропустить красную машину, которая движется прямо.
Таким образом, порядок проезда перекрестка будет следующим: красный автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.
Правильный ответ №5
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