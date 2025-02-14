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Тест ПДД на перекрестке — какой порядок разъезда с трамваем

14 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — какой порядок разъезда с трамваем на перекрестке
Кто пропустит трамвай? Рисунок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
  3. Красный автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
  5. Красный автомобиль, зеленый, трамвай.
  6. Зеленый автомобиль, красный, трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який правильний порядок розʼїзду на перехресті?

На перекрестке трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленый выполняет разворот.

Водители всех транспортных средств имеют право продолжить движение, ведь легковым автомобилям горит зеленый сигнал светофора, а трамваю зеленая стрелочка в дополнительной секции при основном красном позволяет выполнить поворот направо.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

То есть, водитель трамвая должен уступить дорогу обоим автомобилям, а значит, проедет перекресток последним.

Чтобы разобраться, как разъедутся между собой автомобили, читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Следовательно, водитель зеленого автомобиля разворачиваясь должен пропустить красную машину, которая движется прямо.

Таким образом, порядок проезда перекрестка будет следующим: красный автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.

Правильный ответ №5

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