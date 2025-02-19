Тест з ПДР — хто залишить перехрестя останнім

Тестування ПДР на перехресті — хто проїде останнім
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала автошкола онлайн Green Way.
Варіанти відповіді
- Трамвай 1, синій автомобіль, трамвай 2, білий та жовтий автомобілі.
- Трамвай 1, трамвай 2, синій, білий та жовтий автомобілі.
- Трамвай 1, трамвай 2, жовтий, синій та білий автомобілі.
Розбір задачі
На перехресті трамваї, синій та жовтий автомобілі проїжджають прямо, а біла машина повертає ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, а отже, є нерегульованим. Проте на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Таким чином, на головній дорозі перебувають водії трамвая №1 та синього автомобіля.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".
Згідно з цим правилом, першим проїде трамвай 1, а другим — синій автомобіль.
За цим же правилом побудується порядок руху транспортних засобів на другорядних дорогах: наступним поїде трамвай 2. А водії білого та жовтого автомобілів роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Білий автомобіль наближається до жовтого з правого боку, а отже, має перевагу.
Правильна відповідь №1
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