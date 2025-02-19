Тест з ПДР — хто залишить перехрестя останнім

Хто останній? Малюнок: green-way.com.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала автошкола онлайн Green Way.

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Варіанти відповіді

Трамвай 1, синій автомобіль, трамвай 2, білий та жовтий автомобілі. Трамвай 1, трамвай 2, синій, білий та жовтий автомобілі. Трамвай 1, трамвай 2, жовтий, синій та білий автомобілі.

Розбір задачі

На перехресті трамваї, синій та жовтий автомобілі проїжджають прямо, а біла машина повертає ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, а отже, є нерегульованим. Проте на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Таким чином, на головній дорозі перебувають водії трамвая №1 та синього автомобіля.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Згідно з цим правилом, першим проїде трамвай 1, а другим — синій автомобіль.

За цим же правилом побудується порядок руху транспортних засобів на другорядних дорогах: наступним поїде трамвай 2. А водії білого та жовтого автомобілів роз’їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Білий автомобіль наближається до жовтого з правого боку, а отже, має перевагу.

Правильна відповідь №1

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