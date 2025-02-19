Тест ПДР — як правильно роз’їхатися на складному перехресті

Хто перший? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Трамвай №1 Трамвай №2 Червоний автомобіль. Синій автомобіль. Зелений автомобіль. Легкові автомобілі можуть рушити одночасно.

Розбір задачі

На складному регульованому перехресті водії трамвая №1 та синього автомобіля повертають праворуч, водії зеленої та червоної машин повертають ліворуч, а водій трамвая №2 їде прямо.

На світлофорах перед транспортними засобами увімкнене зелене світло, яке дозволяє рух в усіх напрямках. Але в зображеній ситуації є один нюанс: окрім звичайних світлофорів, на перехресті встановлені спеціальні Т-подібні світлофори для регулювання руху трамваїв.

Трамвайний світлофор. Фото: soft-seo.com

Читаємо пункт 8.7.5 ПДР:

"Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біло-місячного кольору, розташованими у вигляді літери "Т". Рух дозволяється лише в разі ввімкнення одночасно нижнього сигналу й одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній — прямо, правий — праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали — рух заборонено".

Трамвай №1 повертає праворуч, а світлофор дозволяє рух прямо та ліворуч. Трамваю №2 має намір проїхати прямо, але світлофор це забороняє. Таким чином, водіям трамваїв доведеться чекати дозвільних сигналів.

Зелена та червона машини, які повертають ліворуч, можуть спокійно роз’їхатися лівими бортами, не перетинаючись своїми траєкторіями руху. А траєкторії руху синього та червоного автомобілів не перетинаються в принципі.

Залишається роз’їзд синього та зеленого автомобілів. Формально у водія синього автомобіля перевага перед водієм зеленої машини.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Втім, з огляду на велику площу перехрестя, водії усіх автомобілів можуть розпочинати рух одночасно. Хоча, звичайно, пріоритет має водій синього авто.

Правильна відповідь №6

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