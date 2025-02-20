Тест ПДР на перехресті — куди може проїхати водій червоного авто

Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Лише праворуч. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Усі напрямки, окрім ліворуч. Усі напрямки, окрім праворуч.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль. Водієві пропонуються чотири траєкторії для продовження руху. На світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Але є один нюанс — знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Це означає, що повернути ліворуч водій не може, позаяк опиниться на зустрічній смузі.

Втім, розвернутися на дорозі з одностороннім рухом водієві червоного автомобіля не забороняється. Також нічого не заважає проїхати прямо.

Водій червоного автомобіля перебуває на крайній лівій смузі, звідки поворот праворуч зазвичай заборонений. Але права смуга зайнята жовтим авто, водій якого увімкнув аварійку. Така ситуація унеможливлює для водія червоної машини поворот праворуч з правої смуги.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Пункт 10.4 ПДР зобов’язує водіїв перед поворотом праворуч та ліворуч завчасно зайняти відповідне крайнє положення. Але в зображеній на малюнку ситуації водій червоного автомобіля може знехтувати цим правилом.

Отже, водій може проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №5

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