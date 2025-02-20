Швидкий тест з ПДР — хто кого пропускає

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. Яким буде правильний порядок проїзду перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, червоний, синій. Червоний автомобіль, синій, жовтий. Синій автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, синій, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, синій. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На перехресті червоний та жовтий автомобілі проїжджають прямо, а синя машина повертає ліворуч. Біля перехрестя встановлений знак 2.3 "Головна дорога".

Таким чином, перевагу мають водії жовтого та червоного авто, тому синій автомобіль проїде останнім.

На головній дорозі проводять ремонт про що свідчіть знак 1.37 "Дорожні роботи". Згідно зі знаком 4.8 "Об’їзд перешкоди з лівого боку", водій жовтого автомобіля має проїхати саме так. Але тоді він потрапляє на зустрічну смугу, якою вже рухається червона машина.

Читаємо пункт 3.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Позаяк перешкода знаходиться на смузі руху водія жовтого автомобіля, тому саме він має дати дорогу водієві червоного та проїде перехрестя другим.

Отже, порядок роз'їзду наступний: червоний автомобіль, жовтий, синій .

Правильна відповідь №5

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