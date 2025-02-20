Быстрый тест по ПДД — кто кого пропускает

Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. Каким будет правильный порядок проезда перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль, красный, синий. Красный автомобиль, синий, желтый. Синий автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, желтый, синий. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На перекрестке красный и желтый автомобили проезжают прямо, а синяя машина поворачивает налево. Возле перекрестка установлен знак 2.3 "Главная дорога".

Таким образом, преимущество имеют водители желтого и красного авто, поэтому синий автомобиль проедет последним.

На главной дороге проводят ремонт о чем свидетельствует знак 1.37 "Дорожные работы". Согласно знаку 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны", водитель желтого автомобиля должен проехать именно так. Но тогда он попадает на встречную полосу, по которой уже движется красная машина.

Читаем пункт 3.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Так как препятствие находится на полосе движения водителя желтого автомобиля, поэтому именно он должен уступить дорогу водителю красного и проедет перекресток вторым.

Итак, порядок разъезда следующий: красный автомобиль, желтый, синий .

Правильный ответ №5

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