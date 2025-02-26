Тест ПДД для грамотных водителей — в каком из направлений разрешено движение авто

Сложный тест по ПДД — как проехать без нарушений
Задача на знание предписывающих знаков и тем о начале движения и изменении его направления, а также о преимуществах маршрутных транспортных средств. По каким направлениям движение автомобиля не будет нарушать правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Направления Б и Г.
- Направление В.
- Направления А и Б.
- Направления А, Б и Г.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю синего автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Перед перекрестком установлены дорожные знаки, которые рассмотрим поочередно сверху вниз.
Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" свидетельствует о том, что водитель еще находится на дороге с односторонним движением, поэтому разворот (направление А) запрещен, ведь в таком случае он будет двигаться по встречной полосе.
Знак 2.1 "Дать дорогу" на решение этой задачи не влияет, ведь мы не выясняем порядок разъезда на перекрестке.
Знак 4.6 "Движение направо и налево" разрешает проезд только по указанным направлениям, поэтому движение прямо водителю запрещено (направление В).
Но повернуть направо или налево (направления Г и Б) водитель также не может.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Водитель синей машины не занял перед поворотом ни одного из крайних положений, а находится на средней полосе, которая, кстати, предназначена для движения маршрутных транспортных средств, а не обычных легковых автомобилей. Об этом свидетельствует разметка 1.27.
Читаем пункт 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств... запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
То есть водителю синего авто запрещены абсолютно все направления движения. Так бывает, когда нарушаешь правила, выезжая не на свою полосу.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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