Тест ПДД для грамотных водителей — в каком из направлений разрешено движение авто

Где нарушение? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Задача на знание предписывающих знаков и тем о начале движения и изменении его направления, а также о преимуществах маршрутных транспортных средств. По каким направлениям движение автомобиля не будет нарушать правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Направления Б и Г. Направление В. Направления А и Б. Направления А, Б и Г. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю синего автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Перед перекрестком установлены дорожные знаки, которые рассмотрим поочередно сверху вниз.

Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" свидетельствует о том, что водитель еще находится на дороге с односторонним движением, поэтому разворот (направление А) запрещен, ведь в таком случае он будет двигаться по встречной полосе.

Знак 2.1 "Дать дорогу" на решение этой задачи не влияет, ведь мы не выясняем порядок разъезда на перекрестке.

Знак 4.6 "Движение направо и налево" разрешает проезд только по указанным направлениям, поэтому движение прямо водителю запрещено (направление В).

Но повернуть направо или налево (направления Г и Б) водитель также не может.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Водитель синей машины не занял перед поворотом ни одного из крайних положений, а находится на средней полосе, которая, кстати, предназначена для движения маршрутных транспортных средств, а не обычных легковых автомобилей. Об этом свидетельствует разметка 1.27.

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств... запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

То есть водителю синего авто запрещены абсолютно все направления движения . Так бывает, когда нарушаешь правила, выезжая не на свою полосу.

Правильный ответ №6

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