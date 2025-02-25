Тест по ПДД — разрешено ли опережение на трамвайных путях

Тест по ПДД на трамвайных путях — разрешено ли опережение
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю белого автомобиля опережение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено при условии, что автомобили впереди движутся со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке дороги желтый и синий автомобили движутся прямо, а водитель белого авто намерен их опередить. Дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении и два трамвайных пути посередине, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Именно на трамвайных путях попутного направления водитель белого автомобиля хочет выполнить свой маневр.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".
Знаков и разметки запрещающих движение по трамвайным путям не видно, а значит опережение водителю белого автомобиля разрешается. Более того обе полосы дороги в изображенной ситуации заняты.
Правильный ответ №1
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