Тест по ПДД — разрешено ли опережение на трамвайных путях

Разрешен маневр? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю белого автомобиля опережение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено при условии, что автомобили впереди движутся со скоростью менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги желтый и синий автомобили движутся прямо, а водитель белого авто намерен их опередить. Дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении и два трамвайных пути посередине, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Именно на трамвайных путях попутного направления водитель белого автомобиля хочет выполнить свой маневр.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

Знаков и разметки запрещающих движение по трамвайным путям не видно, а значит опережение водителю белого автомобиля разрешается . Более того обе полосы дороги в изображенной ситуации заняты.

Правильный ответ №1

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