Хитрый ПДД тест — кого обязан пропустить водитель желтого авто

Кто имеет преимущество? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Какому транспортному средству должен уступить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю. Красному автомобилю. Должен уступить обоим. Не обязан уступать никому.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает налево, красный автомобиль — направо, а трамвай едет прямо. Для всех участников дорожной ситуации светит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.

Многие ошибаются, когда думают, что в случае, когда движение разрешено всем, то в игру вступают знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".





Поэтому преимущество водитель желтого автомобиля не получит, пусть он и находится в соответствии со знаками на главной дороге.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Светофор в рабочем режиме, поэтому на знаки приоритета не обращаем внимания, а читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Таким образом, водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и красному автомобилю.

Правильный ответ №3

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