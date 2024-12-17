Хитрый ПДД тест — кого обязан пропустить водитель желтого авто

Интересный тест по ПДД — кого пропускает водитель желтого авто
Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Какому транспортному средству должен уступить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваю.
- Красному автомобилю.
- Должен уступить обоим.
- Не обязан уступать никому.
Разбор задачи
На перекрестке желтый автомобиль поворачивает налево, красный автомобиль — направо, а трамвай едет прямо. Для всех участников дорожной ситуации светит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.
Многие ошибаются, когда думают, что в случае, когда движение разрешено всем, то в игру вступают знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Поэтому преимущество водитель желтого автомобиля не получит, пусть он и находится в соответствии со знаками на главной дороге.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Светофор в рабочем режиме, поэтому на знаки приоритета не обращаем внимания, а читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".
Таким образом, водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу трамваю и красному автомобилю.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме проезд перекрестков:
- Тест по ПДД: укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд.
- Столпотворение посреди поля: кто первым проедет перекресток?
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