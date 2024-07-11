Пересечение сложного перекрестка — какой порядок разъезда по ПДД

Кто проедет последним? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме "проезд перекрестков". Какой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации проедет перекресток первым, а какой — последним?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Грузовик первый, белый и зеленый автомобили — последние. Красный автомобиль первый, белый и зеленый — последние. Белые и зеленые автомобили первые, грузовик — последний. Красный автомобиль первый, грузовик — последний. Белый автомобиль первый, красный — последний. Зеленый автомобиль первый, красный — последний.

Разбор задачи

На перекрестке белый и зеленый автомобили проезжают прямо, а водители красной машины и грузовика поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, ведь нет светофора, но на нем установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога".

А также табличка 7.8 "Направление главной дороги".

На главной дороге находятся белый и красный автомобили, так что один из них проедет перекресток первым. Поскольку они находятся на равнозначных между собой дорогах, то разъедутся водители, руководствуясь правилом помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому правилу преимущество имеет красный автомобиль, являющийся препятствием с правой стороны для водителя белой машины. Итак, именно красный проедет первым.

Водители зеленого автомобиля и грузовика также находятся на равнозначных между собой дорогах, поэтому разъедутся, руководствуясь тем же пунктом 16.12 ПДД.

В этом случае зеленая машина находится справа от грузовика. Итак, именно водитель грузовика уступит дорогу и проедет перекресток последним.

Правильный ответ №4

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