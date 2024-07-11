Пересечение сложного перекрестка — какой порядок разъезда по ПДД

Столпотворение посреди поля — кто первым проедет перекресток по ПДД
Задача по теме "проезд перекрестков". Какой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации проедет перекресток первым, а какой — последним?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик первый, белый и зеленый автомобили — последние.
- Красный автомобиль первый, белый и зеленый — последние.
- Белые и зеленые автомобили первые, грузовик — последний.
- Красный автомобиль первый, грузовик — последний.
- Белый автомобиль первый, красный — последний.
- Зеленый автомобиль первый, красный — последний.
Разбор задачи
На перекрестке белый и зеленый автомобили проезжают прямо, а водители красной машины и грузовика поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, ведь нет светофора, но на нем установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога".
А также табличка 7.8 "Направление главной дороги".
На главной дороге находятся белый и красный автомобили, так что один из них проедет перекресток первым. Поскольку они находятся на равнозначных между собой дорогах, то разъедутся водители, руководствуясь правилом помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Согласно этому правилу преимущество имеет красный автомобиль, являющийся препятствием с правой стороны для водителя белой машины. Итак, именно красный проедет первым.
Водители зеленого автомобиля и грузовика также находятся на равнозначных между собой дорогах, поэтому разъедутся, руководствуясь тем же пунктом 16.12 ПДД.
В этом случае зеленая машина находится справа от грузовика. Итак, именно водитель грузовика уступит дорогу и проедет перекресток последним.
Правильный ответ №4
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