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Столпотворение посреди поля — кто первым проедет перекресток по ПДД

11 июля 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Пересечение сложного перекрестка — какой порядок разъезда по ПДД
Кто проедет последним? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме "проезд перекрестков". Какой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации проедет перекресток первым, а какой — последним?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Грузовик первый, белый и зеленый автомобили — последние.
  2. Красный автомобиль первый, белый и зеленый — последние.
  3. Белые и зеленые автомобили первые, грузовик — последний.
  4. Красный автомобиль первый, грузовик — последний.
  5. Белый автомобиль первый, красный — последний.
  6. Зеленый автомобиль первый, красный — последний.

Разбор задачи

На перекрестке белый и зеленый автомобили проезжают прямо, а водители красной машины и грузовика поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, ведь нет светофора, но на нем установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога".

 

Столпотворение посреди поля - кто проедет первым перекресток за ПДД - фото 1

А также табличка 7.8 "Направление главной дороги".

 

Столпотворение посреди поля - кто проедет первым перекресток за ПДД - фото 2

На главной дороге находятся белый и красный автомобили, так что один из них проедет перекресток первым. Поскольку они находятся на равнозначных между собой дорогах, то разъедутся водители, руководствуясь правилом помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому правилу преимущество имеет красный автомобиль, являющийся препятствием с правой стороны для водителя белой машины. Итак, именно красный проедет первым.

Водители зеленого автомобиля и грузовика также находятся на равнозначных между собой дорогах, поэтому разъедутся, руководствуясь тем же пунктом 16.12 ПДД.

В этом случае зеленая машина находится справа от грузовика. Итак, именно водитель грузовика уступит дорогу и проедет перекресток последним.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков — здесь и здесь.

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