Перетин складного перехрестя — який порядок роз'їзду за ПДР

Хто проїде останнім? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми "проїзд перехресть". Який автомобіль в зображеній на малюнку ситуації проїде перехрестя першим, а який — останнім?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Вантажівка перша, білий та зелений автомобілі — останні. Червоний автомобіль перший, білий та зелений — останні. Білий та зелений автомобілі перші, вантажівка — остання. Червоний автомобіль перший, вантажівка — остання. Білий автомобіль перший, червоний — останній. Зелений автомобіль перший, червоний — останній.

Розбір задачі

На перехресті білий та зелений автомобілі проїжджають прямо, а водії червоної машини та вантажівки повертають ліворуч. Перехрестя нерегульоване, адже не має світлофора, але на ньому встановлений знак пріоритету 2.3 "Головна дорога".

А також табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі знаходяться білий та червоний автомобілі, отже один з них проїде перехрестя першим. Позаяк вони перебувають на рівнозначних між собою дорогах, то роз'їдуться водії, керуючись правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим правилом перевагу має червоний автомобіль, який є перешкодою з правого боку для водія білої машини. Отже, саме червоний проїде першим.

Водії зеленого автомобіля та вантажівки також знаходяться на рівнозначних між собою дорогах, тому роз'їдуться, керуючись тим таки пунктом 16.12 ПДР.

У цьому випадку зелена машина знаходиться праворуч від вантажівки. Отже, саме водій вантажівки поступиться дорогою та проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь №4

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