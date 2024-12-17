Хитрий ПДР тест — кого зобов’язаний пропустити водій жовтого авто

Хто має перевагу? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Якому транспортному засобу має поступитися водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю. Червоному автомобілю. Має поступитися обом. Не зобов’язаний поступатися жодному.

Розбір задачі

На перехресті жовте авто повертає ліворуч, червоне авто — праворуч, а трамвай їде прямо. Для усіх учасників дорожньої ситуації світить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Багато хто помиляється, коли думає, що в разі, коли рух дозволено усім, то у гру вступають знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





Тому перевагу водій жовтого автомобіля не отримає, хай він й знаходиться, згідно зі знаками, на головній дорозі.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Світлофор у робочому режимі, тому на знаки пріоритету не звертаємо увагу, а читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином, водій жовтого автомобіля має дати дорогу трамваю та червоному авто.

Правильна відповідь №3

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