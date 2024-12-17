Хитрий ПДР тест — кого зобов’язаний пропустити водій жовтого авто

Цікавий тест з ПДР — кого пропускає водій жовтого авто
Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Якому транспортному засобу має поступитися водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамваю.
- Червоному автомобілю.
- Має поступитися обом.
- Не зобов’язаний поступатися жодному.
Розбір задачі
На перехресті жовте авто повертає ліворуч, червоне авто — праворуч, а трамвай їде прямо. Для усіх учасників дорожньої ситуації світить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.
Багато хто помиляється, коли думає, що в разі, коли рух дозволено усім, то у гру вступають знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Тому перевагу водій жовтого автомобіля не отримає, хай він й знаходиться, згідно зі знаками, на головній дорозі.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Світлофор у робочому режимі, тому на знаки пріоритету не звертаємо увагу, а читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Таким чином, водій жовтого автомобіля має дати дорогу трамваю та червоному авто.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві завдання з теми проїзд перехресть:
- Тест з ПДР: вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд.
- Стовпотворіння посеред поля: хто першим проїде перехрестя?
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