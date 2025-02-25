Тест з ПДР — чи дозволене випередження на трамвайній колії

Дозволений маневр? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволене водієві білого автомобіля випередження в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови, що автомобілі попереду рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги жовтий та синій автомобілі рухаються прямо, а водій білого авто намагається їх випередити. Дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку та дві трамвайні колії посередині, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Саме по трамвайній колії попутного напрямку водій білого автомобіля має намір виконати свій маневр.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".

Знаків та розмітки що забороняють рух трамвайною колією не видно, а отже випередження водієві білого автомобіля дозволяється . Щобільше обидві смуги дороги в зображеній ситуації зайняті.

Правильна відповідь №1

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