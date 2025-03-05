Тест по ПДД — кто из велосипедистов нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист в желтой футболке. Велосипедист в красной футболке. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правил.

Разбор задачи

Велосипедист в красной футболке движется по тротуару, а велосипедист в желтой одежде едет по дороге и собирается поворачивать налево.

Очевидно, что красный велосипедист нарушает правила, ведь не имеет право ехать по тротуару.

Читаем пункт 11.13 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов, и этих Правил".

Также аналогичные требования содержатся в разделе ПДД "Требования к велосипедистам".

Читаем пункт 6.6 ПДД:

"Велосипедисту запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых)".

Желтый велосипедист собирается повернуть налево, заблаговременно заняв перед этим соответствующее крайнее левое положение на проезжей части. Но и такой маневр запрещен.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине".

Итак, в изображенной ситуации оба велосипедиста нарушают правила .

Правильный ответ №3

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