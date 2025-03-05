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Тест ПДД о повороте налево — кто должен уступить

5 марта 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто должен уступить при повороте налево
Кто первый? Рисунок: ukr.media
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Ukr.Media.

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Варианты ответа

  1. Водитель микроавтобуса.
  2. Водитель коричневого автомобиля.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

Водители коричневого автомобиля и желтого микроавтобуса намерены повернуть налево. Дорожная разметка и сигнал светофора позволяют выполнить такой маневр водителям обоих транспортных средств, но одновременно поворачивать с дороги, которая имеет три полосы движения на гораздо более узкую улицу с одной полосой в одну сторону, очень опасно. А, следовательно, кто-то должен уступить дорогу.

Поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Микроавтобус не находится в крайнем левом положении, поэтому именно его водитель в изображенной ситуации должен уступить дорогу.

Правильный ответ №1

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