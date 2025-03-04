Тестирование по ПДД — как разъедутся водители на перекрестке

Какая очередь? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. В каком порядке разъедутся водители в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль, синий, трамвай. Желтый автомобиль, трамвай, синий автомобиль. Синий автомобиль, желтый, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, желтый автомобиль. Трамвай, синий автомобиль, желтый. Трамвай, желтый автомобиль, синий.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, а синий — налево.

Перекресток нерегулируемый, ведь он не оборудован светофорами, но установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно им, на главной дороге находится водитель желтого автомобиля, который имеет приоритет перед водителем синей машины, поэтому он проедет перекресток... вторым.

Почему вторым? Потому что обязан пропустить трамвай, который не находится на второстепенной дороге, поскольку пребывает вне перекрестка. Об этом свидетельствует знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями".

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом порядок движения будет таким: трамвай, желтый автомобиль, синяя машина .

Правильный ответ №6

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