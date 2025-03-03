Быстрый тест ПДД — кто может проехать перекресток

Тест ПДД с регулировщицей — кто может проехать перекресток
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какой автомобиль может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный автомобиль и грузовик.
- Белый автомобиль.
- Грузовик.
- Белый автомобиль и грузовик.
- Красный автомобиль.
- Движение запрещено для всех автомобилей.
Разбор задачи
На перекрестке синий грузовик и белый автомобиль поворачивают направо, а красный автомобиль проезжает перекресток прямо.
Порядок разъезда на перекрестке определяет регулировщица, а она стоит с вытянутыми в обе стороны руками.
Читаем пункт 8.8. ПДД:
"Руки вытянуты в стороны: с левой и правой сторон разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, с правой стороны регулировщицы водитель красного авто движется прямо, а с левой — водитель грузовика поворачивает направо. Со стороны груди, водитель белого авто, который пытается повернуть направо, должен дождаться другого сигнала.
Правильный ответ №1
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