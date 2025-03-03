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Тест ПДД с регулировщицей — кто может проехать перекресток

3 марта 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест ПДД — кто может проехать перекресток
Кто подождет? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какой автомобиль может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль и грузовик.
  2. Белый автомобиль.
  3. Грузовик.
  4. Белый автомобиль и грузовик.
  5. Красный автомобиль.
  6. Движение запрещено для всех автомобилей.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати перехрестя?

На перекрестке синий грузовик и белый автомобиль поворачивают направо, а красный автомобиль проезжает перекресток прямо.

Порядок разъезда на перекрестке определяет регулировщица, а она стоит с вытянутыми в обе стороны руками.

Читаем пункт 8.8. ПДД:

"Руки вытянуты в стороны: с левой и правой сторон разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, с правой стороны регулировщицы водитель красного авто движется прямо, а с левой — водитель грузовика поворачивает направо. Со стороны груди, водитель белого авто, который пытается повернуть направо, должен дождаться другого сигнала.

Правильный ответ №1

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