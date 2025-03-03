Тест по ПДД — кто пропустит трамвай на перекрестке

Тест по ПДД на перекрестке — кто пропустит трамвай
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Велосипед, трамвай, синий автомобиль.
- Велосипед, синий автомобиль, трамвай.
- Трамвай, велосипед, синий автомобиль.
- Трамвай, синий автомобиль, велосипед.
- Синий автомобиль, велосипед, трамвай.
- Синий автомобиль, трамвай, велосипед.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке велосипедист и водитель трамвая проезжают прямо, а водитель синего автомобиля поворачивает налево. Никаких знаков на перекрестке не установлено, следовательно, все дороги равнозначны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом трамвай проедет первым.
Чтобы узнать, как разъедутся водитель авто и велосипедист, читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
То есть сначала проедет велосипедист, а уже потом водитель синего автомобиля выполнит поворот налево.
Правильный ответ №3
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