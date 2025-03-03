Тест по ПДД — кто пропустит трамвай на перекрестке

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Велосипед, трамвай, синий автомобиль. Велосипед, синий автомобиль, трамвай. Трамвай, велосипед, синий автомобиль. Трамвай, синий автомобиль, велосипед. Синий автомобиль, велосипед, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, велосипед.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке велосипедист и водитель трамвая проезжают прямо, а водитель синего автомобиля поворачивает налево. Никаких знаков на перекрестке не установлено, следовательно, все дороги равнозначны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом трамвай проедет первым.

Чтобы узнать, как разъедутся водитель авто и велосипедист, читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть сначала проедет велосипедист, а уже потом водитель синего автомобиля выполнит поворот налево.

Правильный ответ №3

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