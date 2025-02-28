Тест по ПДД — кто кого пропускает на перекрестке

Хитрый тест по ПДД на перекрестке — кто кого пропускает
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Как должен действовать водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Пропустит трамвай.
- Пропустит красный автомобиль.
- Пропустит трамвай и красный автомобиль.
- Проедет перекресток первым.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, водитель красного — направо, а водитель трамвая проезжает прямо.
На перекрестке есть светофор, на котором включен зеленый сигнал, разрешающий движение всем транспортным средствам во всех направлениях.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но при рабочем светофоре они не действуют.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Поэтому водители транспортных средств будут разъезжаться на этом перекрестке по другим правилам.
Читаем пункт 16.7 ПДД:
"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".
Таким образом сначала проедет трамвай.
Также читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Налево поворачивает водитель синего автомобиля, поэтому он уступит дорогу не только трамваю, но и водителю красной машины, который поворачивает направо.
Правильный ответ №3
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