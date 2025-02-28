Тест по ПДД — кто кого пропускает на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Как должен действовать водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Пропустит трамвай. Пропустит красный автомобиль. Пропустит трамвай и красный автомобиль. Проедет перекресток первым.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, водитель красного — направо, а водитель трамвая проезжает прямо.

На перекрестке есть светофор, на котором включен зеленый сигнал, разрешающий движение всем транспортным средствам во всех направлениях.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но при рабочем светофоре они не действуют.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Поэтому водители транспортных средств будут разъезжаться на этом перекрестке по другим правилам.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Таким образом сначала проедет трамвай.

Также читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Налево поворачивает водитель синего автомобиля, поэтому он уступит дорогу не только трамваю, но и водителю красной машины, который поворачивает направо.

Правильный ответ №3

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