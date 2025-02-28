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Хитрий тест з ПДР на перехресті — хто кого пропускає

28 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто кого пропускає на перехресті
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Як має діяти водій синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Пропустить трамвай.
  2. Пропустить червоний автомобіль.
  3. Пропустить трамвай та червоний автомобіль.
  4. Проїде перехрестя першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, водій червоного — праворуч, а водій трамвая проїжджає прямо.

На перехресті є світлофор, на якому увімкнений зелений сигнал, який дозволяє рух усім транспортним засобам в усіх напрямках.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але при робочому світлофорі вони не діють.

Читаємо пункт 8.3 ПДР

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тому водії транспортних засобів будуть роз'їжджатися на цьому перехресті за іншими правилами.

Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Таким чином спочатку проїде трамвай.

Також читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Ліворуч повертає водій синього автомобіля, тому він поступиться дорогою не лише трамваю, а й водію червоної машини, який повертає праворуч.

Правильна відповідь №3

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