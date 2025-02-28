Тест з ПДР — хто кого пропускає на перехресті

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Як має діяти водій синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Пропустить трамвай. Пропустить червоний автомобіль. Пропустить трамвай та червоний автомобіль. Проїде перехрестя першим.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, водій червоного — праворуч, а водій трамвая проїжджає прямо.

На перехресті є світлофор, на якому увімкнений зелений сигнал, який дозволяє рух усім транспортним засобам в усіх напрямках.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але при робочому світлофорі вони не діють.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тому водії транспортних засобів будуть роз'їжджатися на цьому перехресті за іншими правилами.

Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Таким чином спочатку проїде трамвай.

Також читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Ліворуч повертає водій синього автомобіля, тому він поступиться дорогою не лише трамваю, а й водію червоної машини, який повертає праворуч.

Правильна відповідь №3

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