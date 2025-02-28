Тест по ПДД — кто нарушает правила на круге

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменение его направления о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации на круговом перекрестке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и синего автомобилей. Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водители красного и белого автомобилей. Все водители нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля собирается въехать на круговой перекресток, водитель белого — развернуться, а водитель синего намерен выехать с кольца.

Очевидно, что водитель белого автомобиля нарушает правила , ведь не выполняет требования предписывающего дорожного знака 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Водитель синего авто, съезжая с круга, собирается выехать на правую полосу с крайней левой.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части, кроме случая выезда с перекрестка, где организовано круговое движение..."

Водитель красного автомобиля, заезжая на круг, намерен поступить аналогично.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Итак, заезжать на круговой перекресток и съезжать с круга можно с любой полосы .

Правильный ответ №1

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