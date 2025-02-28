Тест по ПДД — кто нарушает правила на круге

Тестирование по ПДД на круге — кто нарушает правила
Задача по теме о начале движения и изменение его направления о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации на круговом перекрестке?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого и синего автомобилей.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водители красного и белого автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля собирается въехать на круговой перекресток, водитель белого — развернуться, а водитель синего намерен выехать с кольца.
Очевидно, что водитель белого автомобиля нарушает правила, ведь не выполняет требования предписывающего дорожного знака 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Водитель синего авто, съезжая с круга, собирается выехать на правую полосу с крайней левой.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части, кроме случая выезда с перекрестка, где организовано круговое движение..."
Водитель красного автомобиля, заезжая на круг, намерен поступить аналогично.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Итак, заезжать на круговой перекресток и съезжать с круга можно с любой полосы.
Правильный ответ №1
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