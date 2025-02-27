Коварный тест ПДД — в каком месте разрешен разворот

Тест по ПДД про разворот — в каком месте разрешен маневр
Задача на знание предписывающих знаков на дороге. По какой траектории может развернуться водитель красного автомобиля, не нарушая правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Ukr.Media.
Варианты ответа
- Все траектории разрешены.
- Траектории А и Б.
- Траектории Б и В
- Траектории А и В.
- Траектория В.
- Траектория Б.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот, для чего ему предлагаются три варианта траекторий.
Помешать выполнению задуманного маневра в изображенной ситуации может только дорожный знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях.
Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он непосредственно установлен. То есть по траектории А водитель развернуться однозначно не сможет. Но ничего не помешает ему развернуться возле следующих перекрестков по траекториям Б и В.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Тестирование ПДД с грузовиком: в каком направлении разрешено движение?
- Сложный тест по ПДД: как проехать без нарушений?
Читайте Новини.LIVE!