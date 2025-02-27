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Тест по ПДД про разворот — в каком месте разрешен маневр

27 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест ПДД — в каком месте разрешен разворот
Где развернуться? Рисунок: ukr.media
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание предписывающих знаков на дороге. По какой траектории может развернуться водитель красного автомобиля, не нарушая правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Ukr.Media.

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Варианты ответа

  1. Все траектории разрешены.
  2. Траектории А и Б.
  3. Траектории Б и В
  4. Траектории А и В.
  5. Траектория В.
  6. Траектория Б.
  7. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією може розвернутися авто на перехресті?

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот, для чего ему предлагаются три варианта траекторий.

Помешать выполнению задуманного маневра в изображенной ситуации может только дорожный знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях.

Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он непосредственно установлен. То есть по траектории А водитель развернуться однозначно не сможет. Но ничего не помешает ему развернуться возле следующих перекрестков по траекториям Б и В.

Правильный ответ №3

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