Коварный тест ПДД — в каком месте разрешен разворот

Где развернуться? Рисунок: ukr.media

Задача на знание предписывающих знаков на дороге. По какой траектории может развернуться водитель красного автомобиля, не нарушая правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Ukr.Media.

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Варианты ответа

Все траектории разрешены. Траектории А и Б. Траектории Б и В Траектории А и В. Траектория В. Траектория Б. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот, для чего ему предлагаются три варианта траекторий.

Помешать выполнению задуманного маневра в изображенной ситуации может только дорожный знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях.

Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он непосредственно установлен. То есть по траектории А водитель развернуться однозначно не сможет. Но ничего не помешает ему развернуться возле следующих перекрестков по траекториям Б и В .

Правильный ответ №3

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