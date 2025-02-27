Підступний тест ПДР — в якому місці дозволений розворот

Де розвернутися? Малюнок: ukr.media

Задача на знання наказових знаків на дорозі. За якою траєкторією може розвернутися водій червоного автомобіля, не порушуючи правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media

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Варіанти відповіді

Усі траєкторії дозволені. Траєкторії А та Б. Траєкторії Б та В Траєкторії А та В. Траєкторія В. Траєкторія Б. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот, для чого йому пропонуються три варіанти траєкторій.

Завадити виконанню задуманого маневру в зображеній ситуації може лише дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках.

Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він безпосередньо встановлений. Тобто за траєкторією А водій розвернутися однозначно не зможе. Але нічого не завадить йому розвернутися біля наступних перехрещень за траєкторіями Б та В .

Правильна відповідь №3

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