Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР про розворот — в якому місці дозволений маневр arrow

Тест з ПДР про розворот — в якому місці дозволений маневр

27 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний тест ПДР — в якому місці дозволений розворот
Де розвернутися? Малюнок: ukr.media
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання наказових знаків на дорозі. За якою траєкторією може розвернутися водій червоного автомобіля, не порушуючи правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Усі траєкторії дозволені.
  2. Траєкторії А та Б.
  3. Траєкторії Б та В
  4. Траєкторії А та В.
  5. Траєкторія В.
  6. Траєкторія Б.
  7. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією може розвернутися авто на перехресті?

На перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот, для чого йому пропонуються три варіанти траєкторій.

Завадити виконанню задуманого маневру в зображеній ситуації може лише дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках.

Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він безпосередньо встановлений. Тобто за траєкторією А водій розвернутися однозначно не зможе. Але нічого не завадить йому розвернутися біля наступних перехрещень за траєкторіями Б та В.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Реклама
Реклама
Реклама