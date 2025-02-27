Підступний тест ПДР — в якому місці дозволений розворот

Тест з ПДР про розворот — в якому місці дозволений маневр
Задача на знання наказових знаків на дорозі. За якою траєкторією може розвернутися водій червоного автомобіля, не порушуючи правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Ukr.Media
Варіанти відповіді
- Усі траєкторії дозволені.
- Траєкторії А та Б.
- Траєкторії Б та В
- Траєкторії А та В.
- Траєкторія В.
- Траєкторія Б.
- Усі траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот, для чого йому пропонуються три варіанти траєкторій.
Завадити виконанню задуманого маневру в зображеній ситуації може лише дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках.
Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він безпосередньо встановлений. Тобто за траєкторією А водій розвернутися однозначно не зможе. Але нічого не завадить йому розвернутися біля наступних перехрещень за траєкторіями Б та В.
Правильна відповідь №3
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