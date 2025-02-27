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Тестування ПДР з вантажівкою — в якому напрямку дозволений рух

27 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестування ПДР — в якому напрямку може проїхати вантажівка
Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. В яких напрямках водієві вантажівки дозволений рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Ліворуч та праворуч.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі  напрямки заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки дозволені вантажівці?

До перехрестя під'їхав вантажний автомобіль, водієві якого пропонуються три напрямки для подальшого руху — прямо, праворуч та ліворуч.

Перед перехрестям встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога", який не забороняє рух у жодному з напрямків, та 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів". На цьому знаку зображені вантажівка та стрілочка, що вказує прямо.

Дорожній знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Що означає цей знак? Він не належить ані до групи заборонних, ані до групи наказових. Це інформаційно-вказівний знак, який просто показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин.

Отже, знак на перехресті рекомендує продовжити рух прямо, але не забороняє інші напрямки.

Правильна відповідь №5

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