Тестирование ПДД — в каком направлении может проехать грузовик

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каких направлениях водителю грузовика разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Налево и направо. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал грузовой автомобиль, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения — прямо, направо и налево.

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", который не запрещает движение ни в одном из направлений, и 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей". На этом знаке изображены грузовик и стрелочка, указывающая прямо.

Что означает этот знак? Он не относится ни к группе запрещающих, ни к группе предписывающих. Это информационно-указательный знак, который просто показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

Итак, знак на перекрестке рекомендует продолжить движение прямо, но не запрещает другие направления.

Правильный ответ №5

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