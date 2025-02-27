Тестирование ПДД — в каком направлении может проехать грузовик

Тестирование ПДД с грузовиком — куда разрешено движение
Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каких направлениях водителю грузовика разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и направо.
- Прямо и налево.
- Налево и направо.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
К перекрестку подъехал грузовой автомобиль, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения — прямо, направо и налево.
Перед перекрестком установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", который не запрещает движение ни в одном из направлений, и 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей". На этом знаке изображены грузовик и стрелочка, указывающая прямо.
Что означает этот знак? Он не относится ни к группе запрещающих, ни к группе предписывающих. Это информационно-указательный знак, который просто показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.
Итак, знак на перекрестке рекомендует продолжить движение прямо, но не запрещает другие направления.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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