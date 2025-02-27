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Тестирование ПДД с грузовиком — куда разрешено движение

27 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование ПДД — в каком направлении может проехать грузовик
Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. В каких направлениях водителю грузовика разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо и налево.
  4. Налево и направо.
  5. Все направления разрешены.
  6. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: які напрямки дозволені вантажівці?

К перекрестку подъехал грузовой автомобиль, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения — прямо, направо и налево.

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", который не запрещает движение ни в одном из направлений, и 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей". На этом знаке изображены грузовик и стрелочка, указывающая прямо.

Дорожній знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Что означает этот знак? Он не относится ни к группе запрещающих, ни к группе предписывающих. Это информационно-указательный знак, который просто показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

Итак, знак на перекрестке рекомендует продолжить движение прямо, но не запрещает другие направления.

Правильный ответ №5

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