Тест з ПДР — хто порушує правила на колі

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації на круговому перехресті?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії білого та синього автомобілів. Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії червоного та білого автомобілів. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля збирається в'їхати на кругове перехрестя, водій білого — розвернутися, а водій синього має намір виїхати з кільця.

Очевидно, що водій білого автомобіля порушує правила , адже не виконує вимоги наказового дорожнього знаку 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Водій синього авто, з’їжджаючи з кола, збирається виїхати на праву смугу з крайньої лівої.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий рух…"

Водій червоного автомобіля, заїжджаючи на коло, має намір вчинити аналогічно.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Отже, заїжджати на кругове перехрестя та з’їжджати з кола можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №1

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