Тест з ПДР — хто порушує правила на колі

Тестування з ПДР на колі — хто порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації на круговому перехресті?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водії білого та синього автомобілів.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водії червоного та білого автомобілів.
- Усі водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля збирається в'їхати на кругове перехрестя, водій білого — розвернутися, а водій синього має намір виїхати з кільця.
Очевидно, що водій білого автомобіля порушує правила, адже не виконує вимоги наказового дорожнього знаку 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.
Водій синього авто, з’їжджаючи з кола, збирається виїхати на праву смугу з крайньої лівої.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий рух…"
Водій червоного автомобіля, заїжджаючи на коло, має намір вчинити аналогічно.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
Отже, заїжджати на кругове перехрестя та з’їжджати з кола можна з будь-якої смуги.
Правильна відповідь №1
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