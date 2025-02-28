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Тестування з ПДР на колі — хто порушує правила

28 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто порушує правила на колі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації на круговому перехресті?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водії білого та синього автомобілів.
  3. Водій червоного автомобіля.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Водії червоного та білого автомобілів.
  6. Усі водії порушують правила.
  7. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті?

Водій червоного автомобіля збирається в'їхати на кругове перехрестя, водій білого — розвернутися, а водій синього має намір виїхати з кільця.

Очевидно, що водій білого автомобіля порушує правила, адже не виконує вимоги наказового дорожнього знаку  4.10 "Круговий рух", який  вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Водій синього авто, з’їжджаючи з кола, збирається виїхати на праву смугу з крайньої лівої.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин  транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий рух…"

Водій червоного автомобіля, заїжджаючи на коло, має намір вчинити аналогічно.

Читаємо пункт 10.4 ПДР: 

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Отже, заїжджати на кругове перехрестя та з’їжджати з кола можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №1

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