Тест з ПДР — хто пропустить трамвай на перехресті

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть нерегульоване перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На нерегульованому перехресті велосипедист та водій трамвая проїжджають прямо, а водій синього автомобіля повертає ліворуч. Жодних знаків на перехресті не встановлено, отже усі дороги є рівнозначними.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином трамвай проїде першим.

Щоб дізнатися, як роз’їдуться водій авто та велосипедист, читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто спочатку проїде велосипедист, а вже потім водій синього автомобіля виконає поворот ліворуч.

Правильна відповідь №3

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