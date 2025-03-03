Швидкий тест ПДР — хто може проїхати перехрестя

Тест ПДР з регулювальницею — хто може проїхати перехрестя
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який автомобіль може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль та вантажівка.
- Білий автомобіль.
- Вантажівка.
- Білий автомобіль та вантажівка.
- Червоний автомобіль.
- Рух заборонено для усіх автомобілів.
Розбір задачі
На перехресті синя вантажівка та білий автомобіль повертають праворуч, а червоний автомобіль проїжджає перехрестя прямо.
Порядок роз’їзду на перехресті визначає регулювальниця, а вона стоїть з витягнутими в обидні сторони руками.
Читаємо пункт 8.8. ПДР:
"Руки витягнуті в сторони: з лівого та правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо та праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином, з правого боку регулювальниці водій червоного авто рухається прямо, а з лівого боку — водій вантажівки повертає праворуч. Збоку грудей, водій білого авто, який намагається повернути праворуч, повинен дочекатися іншого сигналу.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Тестування з ПДР на перехресті: хто пропустить трамвай?
- Тестування з ПДР на колі: хто порушує правила?
Читайте Новини.LIVE!