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Тест ПДР з регулювальницею — хто може проїхати перехрестя

3 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест ПДР — хто може проїхати перехрестя
Хто почекає? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який автомобіль може проїхати перехрестя  в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль та вантажівка.
  2. Білий автомобіль.
  3. Вантажівка.
  4. Білий автомобіль та вантажівка.
  5. Червоний автомобіль.
  6. Рух заборонено для усіх автомобілів.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати перехрестя?

На перехресті синя вантажівка та білий автомобіль повертають праворуч, а червоний автомобіль проїжджає перехрестя прямо.

Порядок роз’їзду на перехресті визначає регулювальниця, а вона стоїть з витягнутими в обидні сторони руками.

Читаємо пункт 8.8. ПДР:

"Руки витягнуті в сторони: з лівого та правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим  транспортним засобам — прямо та праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх  транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, з правого боку регулювальниці водій червоного авто рухається прямо, а з лівого боку — водій вантажівки повертає праворуч. Збоку грудей, водій білого авто, який намагається повернути праворуч, повинен дочекатися іншого сигналу.

Правильна відповідь №1

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