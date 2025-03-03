Швидкий тест ПДР — хто може проїхати перехрестя

Хто почекає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який автомобіль може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль та вантажівка. Білий автомобіль. Вантажівка. Білий автомобіль та вантажівка. Червоний автомобіль. Рух заборонено для усіх автомобілів.

Розбір задачі

На перехресті синя вантажівка та білий автомобіль повертають праворуч, а червоний автомобіль проїжджає перехрестя прямо.

Порядок роз’їзду на перехресті визначає регулювальниця, а вона стоїть з витягнутими в обидні сторони руками.

Читаємо пункт 8.8. ПДР:

"Руки витягнуті в сторони: з лівого та правого боків дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо та праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, з правого боку регулювальниці водій червоного авто рухається прямо, а з лівого боку — водій вантажівки повертає праворуч. Збоку грудей, водій білого авто, який намагається повернути праворуч, повинен дочекатися іншого сигналу.

Правильна відповідь №1

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