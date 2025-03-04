Тест ПДД о стоянке — кто из водителей неправильно поставил машину

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель какого автомобиля нарушил правила, выполнив остановку, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба нарушили правила. Оба не нарушили правил.

Разбор задачи

Водители желтого и синего автомобилей совершили остановку на участке дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Также там размещен знак 3.34 "Остановка запрещена". Он запрещает остановку от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Также его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

То есть желтый автомобиль стоит на левой стороне дороги абсолютно законно.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Стоять перед знаком не запрещается и водителю синего авто, но он остановился непосредственно возле пешеходного перехода.

Читаем пункт 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении".

Правильный ответ №2

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