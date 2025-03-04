Тест ПДР про стоянку — хто з водіїв неправильно зупинив машину

Тестування з ПДР — хто з водіїв неправильно зупинив машину
Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій якого автомобіля порушив правила, виконавши зупинку, в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва порушили правила.
- Обидва не порушили правил.
Розбір задачі
Водії жовтого та синього автомобілів здійснили зупинку на ділянці дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".
Також там розміщений знак 3.34 "Зупинку заборонено". Він забороняє зупинку від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Також його дія поширюється лише на той бік дороги, на якій його встановлено.
Тобто жовтий автомобіль стоїть на лівому боці дороги абсолютно законно.
Читаємо пункт 15.3 ПДР:
"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".
Стояти перед знаком не забороняється й водієві синього авто, але він зупинився безпосередньо біля пішохідного переходу.
Читаємо пункт 15.9 ПДР:
"Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі".
Правильна відповідь №2
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