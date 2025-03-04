Тест ПДР про стоянку — хто з водіїв неправильно зупинив машину

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій якого автомобіля порушив правила, виконавши зупинку, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва порушили правила. Обидва не порушили правил.

Розбір задачі

Водії жовтого та синього автомобілів здійснили зупинку на ділянці дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Також там розміщений знак 3.34 "Зупинку заборонено". Він забороняє зупинку від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Також його дія поширюється лише на той бік дороги, на якій його встановлено.

Тобто жовтий автомобіль стоїть на лівому боці дороги абсолютно законно.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Стояти перед знаком не забороняється й водієві синього авто, але він зупинився безпосередньо біля пішохідного переходу.

Читаємо пункт 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі".

Правильна відповідь №2

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