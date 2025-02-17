Тест ПДР на перехресті — куди дозволений рух

Які напрямки дозволені? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Які напрямки дозволені водієві червоного автомобіля для подальшого руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Усі напрямки, окрім Г. Усі напрямки, окрім Б. Напрямки А та В. Напрямки В та Г. Лише напрямок В. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водію червоного автомобіля запропоновані чотири напрямки для подальшого руху. На перехресті встановлено знак 2.3 "Головна дорога", який жодним чином не впливає на напрямки руху.

Водночас знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч", який дозволяє рух лише у вказаних напрямках, розв’язати задачу допоможе.

Насамперед проїзд прямо забороняється (напрямок Б). Знак дозволяє не лише поворот ліворуч, а й розворот (напрямки В та Г). Поворот праворуч (напрямок А) знак також дозволяє, але водій червоного автомобіля зайняв крайнє ліве положення на дорозі, звідки поворот праворуч забороняється.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі на перевірку знань правил дорожнього руху: