Тест ПДД на перекрестке — куда разрешено движение

Какие направления разрешены? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Какие направления разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Все направления, кроме Г. Все направления, кроме Б. Направления А и В. Направления В и Г. Только направление В. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предложены четыре направления для дальнейшего движения. На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", который никоим образом не влияет на направления движения.

В то же время знак 4.6 "Движение направо или налево", который разрешает движение только в указанных направлениях, решить задачу поможет.

Прежде всего проезд прямо запрещается (направление Б). Знак разрешает не только поворот налево, но и разворот (направления В и Г). Поворот направо (направление А) знак также разрешает, но водитель красного автомобиля занял крайнее левое положение на дороге, откуда поворот направо запрещается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Правильный ответ №4

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