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Тест ПДД для грамотных водителей — куда разрешено движение

17 февраля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на перекрестке — куда разрешено движение
Какие направления разрешены? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Какие направления разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Все направления, кроме Г.
  2. Все направления, кроме Б.
  3. Направления А и В.
  4. Направления В и Г.
  5. Только направление В.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

Водителю красного автомобиля предложены четыре направления для дальнейшего движения. На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", который никоим образом не влияет на направления движения.

В то же время знак 4.6 "Движение направо или налево", который разрешает движение только в указанных направлениях, решить задачу поможет.

Прежде всего проезд прямо запрещается (направление Б). Знак разрешает не только поворот налево, но и разворот (направления В и Г). Поворот направо (направление А) знак также разрешает, но водитель красного автомобиля занял крайнее левое положение на дороге, откуда поворот направо запрещается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Правильный ответ №4

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