Тест ПДД на перекрестке — куда разрешено движение

Тест ПДД для грамотных водителей — куда разрешено движение
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Какие направления разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Все направления, кроме Г.
- Все направления, кроме Б.
- Направления А и В.
- Направления В и Г.
- Только направление В.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водителю красного автомобиля предложены четыре направления для дальнейшего движения. На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", который никоим образом не влияет на направления движения.
В то же время знак 4.6 "Движение направо или налево", который разрешает движение только в указанных направлениях, решить задачу поможет.
Прежде всего проезд прямо запрещается (направление Б). Знак разрешает не только поворот налево, но и разворот (направления В и Г). Поворот направо (направление А) знак также разрешает, но водитель красного автомобиля занял крайнее левое положение на дороге, откуда поворот направо запрещается.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачи на проверку знаний правил дорожного движения:
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