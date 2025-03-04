Тестування з ПДР — як роз’їдуться водії на перехресті

Яка черга? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку роз’їдуться водії в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, синій, трамвай. Жовтий автомобіль, трамвай, синій автомобіль. Синій автомобіль, жовтий, трамвай. Синій автомобіль, трамвай, жовтий автомобіль. Трамвай, синій автомобіль, жовтий. Трамвай, жовтий автомобіль, синій.

Розбір задачі

На перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, а синій — ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, адже воно не обладнане світлофорами, але встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно з ними, на головній дорозі знаходиться водій жовтого автомобіля, який має пріоритет перед водієм синьої машини, тому він проїде перехрестя… другим.

Чому другим? Бо зобов'язаний пропустити трамвай, який не знаходиться на другорядній дорозі, позаяк перебуває поза перехрестям. Про це свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином порядок руху буде таким: трамвай, жовтий автомобіль, синя машина .

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху: