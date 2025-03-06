Тестирование ПДД — какой порядок разъезда на перекрестке

Кто кого пропустит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому обязан уступить дорогу водитель желтого такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю и красному автомобилю. Трамваю и синему автомобилю. Синему автомобилю. Трамваю. Должен уступить дорогу всем транспортным средствам. Не должен уступать ни одному из них.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке трамвай и красный автомобиль поворачивают налево, а желтое такси и синяя машина проезжают прямо.

Дороги на перекрестке неравнозначные, поскольку на нем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога".

Синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

Такси, красное авто и трамвай находятся на равнозначных главных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть первым перекресток пересечет водитель трамвая, которому, конечно, водитель такси обязан уступить дорогу.

Чтобы выяснить порядок разъезда такси и красного авто, читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, водитель красного автомобиля, который поворачивает налево, должен уступить дорогу такси, проезжающему прямо.

Правильный ответ №4

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