Тестирование ПДД — какой порядок разъезда на перекрестке

Тестирование ПДД на перекрестке — какой порядок разъезда
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому обязан уступить дорогу водитель желтого такси в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваю и красному автомобилю.
- Трамваю и синему автомобилю.
- Синему автомобилю.
- Трамваю.
- Должен уступить дорогу всем транспортным средствам.
- Не должен уступать ни одному из них.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке трамвай и красный автомобиль поворачивают налево, а желтое такси и синяя машина проезжают прямо.
Дороги на перекрестке неравнозначные, поскольку на нем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога".
Синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.
Такси, красное авто и трамвай находятся на равнозначных главных дорогах.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть первым перекресток пересечет водитель трамвая, которому, конечно, водитель такси обязан уступить дорогу.
Чтобы выяснить порядок разъезда такси и красного авто, читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, водитель красного автомобиля, который поворачивает налево, должен уступить дорогу такси, проезжающему прямо.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД о развороте: какая траектория разрешена?
Тест ПДД о повороте налево: кто должен уступить дорогу?
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