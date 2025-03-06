Тест ПДД о развороте возле регулировщика — какая траектория разрешена

Как развернуться? Рисунок "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может выполнить разворот водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю зеленого автомобиля предлагаются две траектории для разворота. Перекресток регулируемый, ведь он не только оборудован светофором, на нем сейчас находится регулировщик.

Красный свет запрещает движение в любом направлении. А сигнал регулировщика (правая рука вытянута вперед), согласно пункту 8.8 ПДД позволяет с его левой стороны движение во всех направлениях нерельсовым транспортным средствам. Так как быть?

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными к исполнению".

Следовательно, можно проигнорировать красный сигнал светофора и учитывать сигнал регулировщика, который позволяет двигаться во всех направлениях, ведь водитель зеленой машины приближается к регулировщику как раз с левой стороны.

Но по какой именно траектории водитель может выполнить разворот? В правилах этого не указано, поэтому разрешены оба варианта.

Правильный ответ №3

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