Тест ПДР про розворот біля регулювальника — яка траєкторія дозволена

Як розвернутися? Малюнок "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може виконати розворот водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві зеленого автомобіля пропонуються дві траєкторії для розвороту. Перехрестя регульоване, адже воно не лише обладнане світлофором, на ньому наразі перебуває регулювальник.

Червоне світло забороняє рух у будь-якому напрямку. А сигнал регулювальника (права рука витягнута вперед), згідно з пунктом 8.8 ПДР дозволяє з його лівого боку рух в усіх напрямках нерейковим транспортним засобам. То як бути?

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків та є обов'язковими до виконання".

Отже, можна проігнорувати червоний сигнал світлофора та зважати на сигнал регулювальника, який дозволяє рухатися в усіх напрямках, адже водій зеленої машини наближається до регулювальника якраз з лівого боку.

Але за якою саме траєкторією водій може виконати розворот? В правилах цього не зазначено, тому дозволені обидва варіанти.

Правильна відповідь №3

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