Тест ПДР для уважних водіїв — хто проїде останнім

Хитрий тест ПДР — хто з водіїв проїде останнім
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух у житловій та пішохідній зоні. Який правильний порядок роз'їзду автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний та жовтий автомобілі одночасно, синій.
- Синій автомобіль, червоний та жовтий одночасно.
- Жовтий автомобіль, синій, червоний.
- Червоний автомобіль, синій, жовтий.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, синій — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. На ділянці встановлені дорожні знаки 5.34 "Житлова зона", 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".
На другорядній дорозі знаходиться водій синього автомобіля, відповідно на головній — перебуває водій червоного, який перетне перехрестя першим.
Як роз’їдуться водії жовтого та синього автомобілів? Згідно зі знаком, жовта машина виїжджає з житлової зони.
Читаємо пункт 26.4 ПДР:
"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".
Таким чином, порядок роз'їзду наступний: червоний автомобіль, синій, жовтий.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР для розумних водіїв: який правильний порядок роз’їзду?
- Тестування з ПДР на колі: хто порушує правила?
Читайте Новини.LIVE!