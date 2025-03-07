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Хитрий тест ПДР — хто з водіїв проїде останнім

7 березня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР для уважних водіїв — хто проїде останнім
Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух у житловій та пішохідній зоні. Який правильний порядок роз'їзду автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний та жовтий автомобілі одночасно, синій.
  2. Синій автомобіль, червоний та жовтий одночасно.
  3. Жовтий автомобіль, синій, червоний.
  4. Червоний автомобіль, синій, жовтий.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На нерегульованому перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, синій — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. На ділянці встановлені дорожні знаки 5.34 "Житлова зона", 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".

На другорядній дорозі знаходиться водій синього автомобіля, відповідно на головній — перебуває водій червоного, який перетне перехрестя першим.

Як роз’їдуться водії жовтого та синього автомобілів? Згідно зі знаком, жовта машина виїжджає з житлової зони.

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Таким чином, порядок роз'їзду наступний: червоний автомобіль, синій, жовтий.

Правильна відповідь №4

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