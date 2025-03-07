Тест ПДР для уважних водіїв — хто проїде останнім

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух у житловій та пішохідній зоні. Який правильний порядок роз'їзду автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний та жовтий автомобілі одночасно, синій. Синій автомобіль, червоний та жовтий одночасно. Жовтий автомобіль, синій, червоний. Червоний автомобіль, синій, жовтий.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, синій — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. На ділянці встановлені дорожні знаки 5.34 "Житлова зона", 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".

На другорядній дорозі знаходиться водій синього автомобіля, відповідно на головній — перебуває водій червоного, який перетне перехрестя першим.

Як роз’їдуться водії жовтого та синього автомобілів? Згідно зі знаком, жовта машина виїжджає з житлової зони.

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Таким чином, порядок роз'їзду наступний: червоний автомобіль, синій, жовтий .

Правильна відповідь №4

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