Тест ПДД для внимательных водителей — кто проедет последним

Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Какой правильный порядок разъезда автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный и желтый автомобили одновременно, синий. Синий автомобиль, красный и желтый одновременно. Желтый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, синий, желтый.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, синий - налево, а красный проезжает прямо. На участке установлены дорожные знаки 5.34 "Жилая зона", 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога".

На второстепенной дороге находится водитель синего автомобиля, соответственно на главной — пребывает водитель красного, который и пересечет перекресток первым.

Как разъедутся водители желтого и синего автомобилей? Согласно знаку, желтая машина выезжает из жилой зоны.

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

Таким образом, порядок разъезда следующий: красный автомобиль, синий, желтый .

Правильный ответ №4

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