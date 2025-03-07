Тест ПДД для внимательных водителей — кто проедет последним

Хитрый тест ПДД — кто из водителей проедет последним
Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Какой правильный порядок разъезда автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный и желтый автомобили одновременно, синий.
- Синий автомобиль, красный и желтый одновременно.
- Желтый автомобиль, синий, красный.
- Красный автомобиль, синий, желтый.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, синий - налево, а красный проезжает прямо. На участке установлены дорожные знаки 5.34 "Жилая зона", 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога".
На второстепенной дороге находится водитель синего автомобиля, соответственно на главной — пребывает водитель красного, который и пересечет перекресток первым.
Как разъедутся водители желтого и синего автомобилей? Согласно знаку, желтая машина выезжает из жилой зоны.
Читаем пункт 26.4 ПДД:
"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".
Таким образом, порядок разъезда следующий: красный автомобиль, синий, желтый.
Правильный ответ №4
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