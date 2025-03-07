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Хитрый тест ПДД — кто из водителей проедет последним

7 марта 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД для внимательных водителей — кто проедет последним
Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Какой правильный порядок разъезда автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красный и желтый автомобили одновременно, синий.
  2. Синий автомобиль, красный и желтый одновременно.
  3. Желтый автомобиль, синий, красный.
  4. Красный автомобиль, синий, желтый.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім?

На нерегулируемом перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, синий - налево, а красный проезжает прямо. На участке установлены дорожные знаки 5.34 "Жилая зона", 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога".

На второстепенной дороге находится водитель синего автомобиля, соответственно на главной — пребывает водитель красного, который и пересечет перекресток первым.

Как разъедутся водители желтого и синего автомобилей? Согласно знаку, желтая машина выезжает из жилой зоны.

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

Таким образом, порядок разъезда следующий: красный автомобиль, синий, желтый.

Правильный ответ №4

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