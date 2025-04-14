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Тест по ПДД на перекрестке — кто правильно поворачивает налево

14 апреля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто правильно поворачивает налево на перекрестке
Кто прав? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей правильно занял полосу для движения перед поворотом налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля
  2. Водитель минивэна.
  3. Оба правильно расположились на полосах.
  4. Оба неправильно расположились на полосах.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто правильно повертає ліворуч на перехресті?

На перекрестке перед поворотом налево водитель минивэна занял левую полосу, а водитель белого автомобиля — трамвайную колею попутного направления, расположенную на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".

Дорожных знаков и соответствующей разметки в изображенной ситуации нет, поэтому правильное расположение выбрал водитель белого автомобиля.

Правильный ответ №1

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