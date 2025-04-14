Тест по ПДД — кто правильно поворачивает налево на перекрестке

Тест по ПДД на перекрестке — кто правильно поворачивает налево
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей правильно занял полосу для движения перед поворотом налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля
- Водитель минивэна.
- Оба правильно расположились на полосах.
- Оба неправильно расположились на полосах.
Разбор задачи
На перекрестке перед поворотом налево водитель минивэна занял левую полосу, а водитель белого автомобиля — трамвайную колею попутного направления, расположенную на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".
Дорожных знаков и соответствующей разметки в изображенной ситуации нет, поэтому правильное расположение выбрал водитель белого автомобиля.
Правильный ответ №1
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