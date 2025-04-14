Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток arrow

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток

14 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика
Кто стартует? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль.
  2. Красный автомобиль.
  3. Красный автомобиль и автобус.
  4. Автобус и желтое такси.
  5. Желтое такси.
  6. Всем транспортным средствам запрещено движение.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати на сигнал регулювальника?

На перекрестке красный автомобиль и автобус проезжают прямо, зеленая машина поворачивает направо, а желтое такси — налево.

Порядок движения на перекрестке устанавливается сигналами регулировщика. В изображенной ситуации он стоит с вытянутой вперед правой рукой.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, водитель зеленого автомобиля может двигаться в любых направлениях.

Водитель красной машины может повернуть только направо, поэтому, чтобы проехать прямо, ему придется дождаться другого сигнала.

Водителям автобуса и такси запрещено движение во всех направлениях.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама