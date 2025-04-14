Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль.
- Красный автомобиль.
- Красный автомобиль и автобус.
- Автобус и желтое такси.
- Желтое такси.
- Всем транспортным средствам запрещено движение.
Разбор задачи
На перекрестке красный автомобиль и автобус проезжают прямо, зеленая машина поворачивает направо, а желтое такси — налево.
Порядок движения на перекрестке устанавливается сигналами регулировщика. В изображенной ситуации он стоит с вытянутой вперед правой рукой.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Итак, водитель зеленого автомобиля может двигаться в любых направлениях.
Водитель красной машины может повернуть только направо, поэтому, чтобы проехать прямо, ему придется дождаться другого сигнала.
Водителям автобуса и такси запрещено движение во всех направлениях.
Правильный ответ №1
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