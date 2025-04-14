Тест ПДД на перекрестке — кто может проехать по сигналу регулировщика

Кто стартует? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль. Красный автомобиль. Красный автомобиль и автобус. Автобус и желтое такси. Желтое такси. Всем транспортным средствам запрещено движение.

Разбор задачи

На перекрестке красный автомобиль и автобус проезжают прямо, зеленая машина поворачивает направо, а желтое такси — налево.

Порядок движения на перекрестке устанавливается сигналами регулировщика. В изображенной ситуации он стоит с вытянутой вперед правой рукой.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Правая рука вытянута вперед:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, водитель зеленого автомобиля может двигаться в любых направлениях.

Водитель красной машины может повернуть только направо, поэтому, чтобы проехать прямо, ему придется дождаться другого сигнала.

Водителям автобуса и такси запрещено движение во всех направлениях.

Правильный ответ №1

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