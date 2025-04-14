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Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя

14 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника
Хто стартує? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений автомобіль.
  2. Червоний автомобіль.
  3. Червоний автомобіль та автобус.
  4. Автобус та жовте таксі.
  5. Жовте таксі.
  6. Усім транспортним засобам заборонено рух.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перехресті червоний автомобіль та автобус проїжджають прямо, зелена машина повертає праворуч, а жовте таксі — ліворуч.

Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. В зображеній ситуації він стоїть з витягнутою вперед правою рукою.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, водій зеленого автомобіля може рухатися в будь-яких напрямках.

Водій червоної машини може повернути лише праворуч, тому, щоб проїхати прямо, йому доведеться дочекатися іншого сигналу.

Водіям автобуса та таксі заборонений рух в усіх напрямках.

Правильна відповідь №1

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