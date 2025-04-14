Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль.
- Червоний автомобіль.
- Червоний автомобіль та автобус.
- Автобус та жовте таксі.
- Жовте таксі.
- Усім транспортним засобам заборонено рух.
Розбір задачі
На перехресті червоний автомобіль та автобус проїжджають прямо, зелена машина повертає праворуч, а жовте таксі — ліворуч.
Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. В зображеній ситуації він стоїть з витягнутою вперед правою рукою.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Права рука витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Отже, водій зеленого автомобіля може рухатися в будь-яких напрямках.
Водій червоної машини може повернути лише праворуч, тому, щоб проїхати прямо, йому доведеться дочекатися іншого сигналу.
Водіям автобуса та таксі заборонений рух в усіх напрямках.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
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