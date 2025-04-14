Тест ПДР на перехресті — хто може проїхати за сигналом регулювальника

Хто стартує? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль. Червоний автомобіль. Червоний автомобіль та автобус. Автобус та жовте таксі. Жовте таксі. Усім транспортним засобам заборонено рух.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль та автобус проїжджають прямо, зелена машина повертає праворуч, а жовте таксі — ліворуч.

Порядок руху на перехресті встановлюється жестами регулювальника. В зображеній ситуації він стоїть з витягнутою вперед правою рукою.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, водій зеленого автомобіля може рухатися в будь-яких напрямках.

Водій червоної машини може повернути лише праворуч, тому, щоб проїхати прямо, йому доведеться дочекатися іншого сигналу.

Водіям автобуса та таксі заборонений рух в усіх напрямках.

Правильна відповідь №1

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