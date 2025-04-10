Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого авто Водій червоного авто. Водій синього авто. Водій жовтого авто.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (не обладнаному світлофорами) водії зеленого, червоного, синього та жовтого автомобілів проїжджають прямо.

На малюнку видно дорожні знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками, на головній дорозі перебувають водії червоного та жовтого авто. Саме вони зʼясують між собою, хто з них проїде першим, адже водії зеленого та синього авто знаходяться на другорядних дорогах.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

В зображеній ситуації першим проїде червоний автомобіль, позаяк він наближається до водія жовтої машини з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Далі за тим сами пунктом 16.12 перехрестя залишать автомобілі з другорядних доріг — спочатку зелений, а потім синій.

Правильна відповідь №3

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