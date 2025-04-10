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Швидкий тест ПДР — за якою траєкторією дозволений проїзд

10 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест ПДР — куди дозволений проїзд
Як можна? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. В якому напрямку дозволяється проїзд водієві авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Напрямок Б.
  3. В обох напрямках.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за яким напрямком дозволений проїзд?

Прямо перед собою водій бачить дорожній знак 4.9 "Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку". Він застосовується, щоб зазначити, що об'їзд острівців безпеки та різноманітних перешкод, які знаходяться на проїзній частині, дозволяється з правого або лівого боку.

При виборі траєкторії руху в разі об’їзду перешкоди водієві доцільно взяти правіше. Це необхідно, щоб утриматися від виїзду на зустрічну смугу або рухатися від неї на якомога більшій відстані. Але водій, відповідно до вимог знака, може сам обирати оптимальний напрямок об’їзду.

Правильна відповідь №3

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