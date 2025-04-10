Експрес-тест ПДР — куди дозволений проїзд

Як можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. В якому напрямку дозволяється проїзд водієві авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Напрямок А. Напрямок Б. В обох напрямках.

Розбір задачі

Прямо перед собою водій бачить дорожній знак 4.9 "Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку". Він застосовується, щоб зазначити, що об'їзд острівців безпеки та різноманітних перешкод, які знаходяться на проїзній частині, дозволяється з правого або лівого боку.

При виборі траєкторії руху в разі об’їзду перешкоди водієві доцільно взяти правіше. Це необхідно, щоб утриматися від виїзду на зустрічну смугу або рухатися від неї на якомога більшій відстані. Але водій, відповідно до вимог знака, може сам обирати оптимальний напрямок об’їзду.

Правильна відповідь №3

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