Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Яким буде правильний порядок роз’їзду на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, синій, червоний. Синій автомобіль, червоний, зелений. Червоний автомобіль, синій, зелений. Зелений автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, зелений, червоний. Червоний автомобіль, зелений, синій.

Розбір задачі

Водії червоного та синього автомобілів рухаються по колу, а водій зеленої машини лише намагається в'їхати на кругове перехрестя.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій зеленого авто зобов’язаний пропустити інші транспортні засоби.

Водій синього автомобіля намагається перестроїтися на смугу, по якій вже рухається червона машина. Хоча водій синього авто знаходиться праворуч від червоного автомобіля, саме він має поступитися дорогою.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Порядок роз'їзду: червоний автомобіль, синій, зелений.

Правильна відповідь №3

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