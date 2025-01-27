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Важный тест по ПДД — какие приоритеты на круговом перекрестке

27 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Актуальный тест по ПДД — кто кого пропускает на круговом перекрестке
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Каким будет правильный порядок разъезда на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль, синий, красный.
  2. Синий автомобиль, красный, зеленый.
  3. Красный автомобиль, синий, зеленый.
  4. Зеленый автомобиль, красный, синий.
  5. Синий автомобиль, зеленый, красный.
  6. Красный автомобиль, зеленый, синий.

Разбор задачи

Тест по ПДД: каким будет правильный порядок разъезда на перекрестке?

Водители красного и синего автомобилей движутся по кругу, а водитель зеленой машины только пытается въехать на круговой перекресток.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом, водитель зеленого авто обязан пропустить другие транспортные средства.

Водитель синего автомобиля пытается перестроиться на полосу, по которой уже движется красная машина. Хотя водитель синего авто находится справа от красного автомобиля, именно он должен уступить дорогу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Порядок разъезда: красный автомобиль, синий, зеленый.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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