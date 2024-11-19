Каверзный ПДД тест — куда может проехать таксист

Куда поехать? Рисунок: "L" Инструктор"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. По какой траектории может продолжить движение водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил "L" Инструктор".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По траектории В. По траектории Г. По любой траектории.

Разбор задачи

Таксист заметил впереди пробку и пытается избежать ее.

Ему предложено четыре варианта для дальнейшего движения: повернуть направо, перестроиться в правую полосу за перекрестком, развернуться или продолжить тянуться в пробке прямо.

Поворот направо (траектория А) можно совершить только с правой полосы, а такси находится в левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Перестроиться в правую полосу (траектория Б), предназначенную для маршрутных транспортных средств, таксист тоже не может.

Такой маневр запрещают знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.9 "Полоса движения".





Развернуться (траектория Г) таксисту также запрещено, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия.

Следовательно, таксисту остается продолжать терпеливо двигаться в пробке по траектории В.

Правильный ответ №3

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