Каверзный ПДД тест — куда может проехать таксист

ПДД тестирование с подвохом — ошибаются почти 70%
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. По какой траектории может продолжить движение водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил "L" Инструктор".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- По траектории В.
- По траектории Г.
- По любой траектории.
Разбор задачи
Таксист заметил впереди пробку и пытается избежать ее.
Ему предложено четыре варианта для дальнейшего движения: повернуть направо, перестроиться в правую полосу за перекрестком, развернуться или продолжить тянуться в пробке прямо.
Поворот направо (траектория А) можно совершить только с правой полосы, а такси находится в левой.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Перестроиться в правую полосу (траектория Б), предназначенную для маршрутных транспортных средств, таксист тоже не может.
Такой маневр запрещают знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.9 "Полоса движения".
Развернуться (траектория Г) таксисту также запрещено, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия.
Следовательно, таксисту остается продолжать терпеливо двигаться в пробке по траектории В.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали сложные задачи по ПДД:
- Кто кого должен пропустить в споре трактора и легковушки?
- Может ли водитель грузовика повернуть из правой полосы сразу в левую?
Читайте Новини.LIVE!