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ПДД тестирование с подвохом — ошибаются почти 70%

19 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Каверзный ПДД тест — куда может проехать таксист
Куда поехать? Рисунок: "L" Инструктор"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. По какой траектории может продолжить движение водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил "L" Инструктор".

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Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. По траектории В.
  4. По траектории Г.
  5. По любой траектории.

Разбор задачи

ПДД тест с подвохом - куда может проехать таксист - фото 1

Таксист заметил впереди пробку и пытается избежать ее.

Ему предложено четыре варианта для дальнейшего движения: повернуть направо, перестроиться в правую полосу за перекрестком, развернуться или продолжить тянуться в пробке прямо.

Поворот направо (траектория А) можно совершить только с правой полосы, а такси находится в левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Перестроиться в правую полосу (траектория Б), предназначенную для маршрутных транспортных средств, таксист тоже не может.

Такой маневр запрещают знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.9 "Полоса движения".


ПДД тест с подвохом - куда может проехать таксист - фото 2

Развернуться (траектория Г) таксисту также запрещено, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия.

Следовательно, таксисту остается продолжать терпеливо двигаться в пробке по траектории В.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали сложные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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