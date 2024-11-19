Каверзний ПДР тест — куди може проїхати таксист

ПДР тестування з підступом — помиляються майже 70%
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку й на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією може продовжити рух водій таксі в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував "L" Інструктор".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- За траєкторією В.
- За траєкторією Г.
- За будь-якою траєкторією.
Розбір задачі
Таксист помітив попереду затор й намагається уникнути його.
Йому запропоновано чотири варіанти для подальшого руху: повернути праворуч, перестроїться в праву смугу за перехрестям, розвернутися або продовжити сунути в заторі прямо.
Поворот праворуч (траєкторія А) можна здійснити лише з правої смуги, а таксі перебуває в лівій.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."
Перестроїтися в праву смугу (траєкторія Б), яка призначена для маршрутних транспортних засобів, таксист теж не може.
Такий маневр забороняють знак 3.21 "В'їзд заборонено" та табличка 7.9 "Смуга руху". В такій комбінації знаки запобігають в’їзду на окрему смугу руху.
Розвернутися (траєкторія Г) таксисту також заборонено, адже розмітку 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — виключно по завершенні обгону або об'їзду перешкоди.
Отже, таксисту залишається продовжувати терпляче сунутися в заторі за траєкторією В.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували складні задачі з ПДР:
- Хто кого має пропустити у суперечці трактора та легковика?
- Чи може водій вантажівки повернути з правої смуги одразу в ліву?
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