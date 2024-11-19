Каверзний ПДР тест — куди може проїхати таксист

Куди поїхати? Малюнок: "L" Інструктор"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку й на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією може продовжити рух водій таксі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував "L" Інструктор".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. За траєкторією В. За траєкторією Г. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

Таксист помітив попереду затор й намагається уникнути його.

Йому запропоновано чотири варіанти для подальшого руху: повернути праворуч, перестроїться в праву смугу за перехрестям, розвернутися або продовжити сунути в заторі прямо.

Поворот праворуч (траєкторія А) можна здійснити лише з правої смуги, а таксі перебуває в лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Перестроїтися в праву смугу (траєкторія Б), яка призначена для маршрутних транспортних засобів, таксист теж не може.

Такий маневр забороняють знак 3.21 "В'їзд заборонено" та табличка 7.9 "Смуга руху". В такій комбінації знаки запобігають в’їзду на окрему смугу руху.





Розвернутися (траєкторія Г) таксисту також заборонено, адже розмітку 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — виключно по завершенні обгону або об'їзду перешкоди.

Отже, таксисту залишається продовжувати терпляче сунутися в заторі за траєкторією В.

Правильна відповідь №3

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