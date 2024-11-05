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Складний тест з ПДР — чи можна повернути з правої смуги в ліву

5 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР для досвідчених водіїв — чи дозволений поворот праворуч
Можна повернути? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем початку руху і зміни його напрямку та проїзду перехресть. Чи може вантажівка повернути одразу на ліву смугу, на яку також в'їжджає машина швидкої допомоги з вимкненими спеціальними сигналами?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Може повернути.
  2. Може повернути, але спочатку треба пропустити машину швидкої допомоги.
  3. Не може повернути.

Розбір задачі

Складний тест з ПДР — чи можна повернути з правої смуги в ліву - фото 1

Водій вантажівки має намір повернути праворуч. Водночас машина екстреної медичної допомоги рухається прямо, а на правій смузі дороги, куди повертає вантажівка, утворився затор.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий рух, де напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або де рух можливий лише в одному напрямку".

Виходить, що водій вантажівки не може повернути в ліву смугу, і йому доведеться чекати поки не звільниться права смуга? Ні.

Для цього випадку читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо  транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Очевидно, що заїхати на праву смугу водій вантажівки об’єктивно не може, тому як виключення він має право повертати одразу у ліву.

Далі з’ясуємо питання з машиною швидкої. Те, що на машині не увімкнені спеціальні сигнали не має в цій ситуації жодного значення.

Річ у тім, що вантажівка проїжджає на підставі увімкненої зеленої стрілочки у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.

 

Складний тест з ПДР — чи можна повернути з правої смуги в ліву - фото 2

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином, водій вантажівки може повернути праворуч одразу в ліву смугу, але спочатку зобов'язаний пропустити машину екстреної медичної допомоги.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

Який правильний порядок роз’їзду на перехресті?
В яких напрямках дозволений рух авто?

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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